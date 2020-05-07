Первый Областной портал новостей
Репортажи
Программы
Все программы
Главные новости
Актуальное интервью
Время закона
Губерния. Итоги недели
Как это делается
Культурное обозрение
Личное дело
Первое Правительство
Персона
Прогулки с краеведами
«Продлёнка» по истории
ПроLife
Региональный парламент
Спецпроекты
Новости
Репортажи
Программы
Все программы
Главные новости
Актуальное интервью
Время закона
Губерния. Итоги недели
Как это делается
Культурное обозрение
Личное дело
Первое Правительство
Персона
Прогулки с краеведами
«Продлёнка» по истории
ПроLife
Региональный парламент
Спецпроекты
Новости
Главная
Репортажи
Репортажи
вызвать телевидение
В «Технодоме» состоялось силовое шоу
Алексей Игнатьев и Валерий Сергеев продемонстрировали свои достижения приезжим школьникам.
Другие репортажи
04:34
07 мая 2020
Сегодня в России отмечается День радио
00:47
07 мая 2020
В Орле отметили день памяти Святого Георгия
01:20
07 мая 2020
Школы продолжат обучение в дистанционном режиме
01:21
07 мая 2020
Управление лесами получило новую технику
01:17
07 мая 2020
Военно-исторический музей собирает сведения об участниках ВОВ
00:46
07 мая 2020
МЧС провело акцию в память о погибших героях
00:56
07 мая 2020
Коронавирус нашли ещё у 52 орловчан
01:59
07 мая 2020
Ветеранов ВОВ поздравили с наступающим праздником
01:28
07 мая 2020
В "Микрорайоне Первый" начались работы по озеленению
Регистрация
×
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями
политики конфиденциальности
Зарегистрироваться
Вход
×
Регистрация
Забыли пароль?
Войти
Восстановить пароль
×
Восстановить
Modal title
×
×