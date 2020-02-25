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В Орле открылся Центр молекулярной диагностики компании CMD
За последние два года в России открылось около 200 офисов компании.
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