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В Орле открылась выставка-ярмарка "Икра и рыба Камчатки"


Она работает во дворе «Дома быта» до 12 декабря с 9 до 19 часов.

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