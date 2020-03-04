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В Орле открылась выставка-ярмарка "Икра и рыба Камчатки"
Она работает во дворе «Дома быта» до 12 декабря с 9 до 19 часов.
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