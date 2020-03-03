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Прогулки с краеведом
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В Орле гостит "Корпорация инопланетян"
Посмотреть на выставку можно в ТЦ «РИО» на цокольном этаже до 16 декабря.
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