«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко

В фильме «Успех твой!» известный бизнес-тренер, предприниматель, мультимиллионер Роман Василенко расскажет, как добиться успеха с нуля, заниматься тем, что нравится, и зарабатывать при этом миллионы. Сам Василенко начинал свою карьеру кадровым офицером, но затем занялся сетевым бизнесом и прошёл путь до самых вершин. В этом фильме он делится секретами успеха, даёт конкретные советы по началу и развитию своего дела, рассказывает, как избежать ошибок новичков и построить свой бизнес.

Смотрите фильм «Успех твой!» на телеканале «Первый Областной» 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30. Категория 12+.