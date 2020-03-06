Репортажи

вызвать телевидение

«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко


В фильме «Успех твой!» известный бизнес-тренер, предприниматель, мультимиллионер Роман Василенко расскажет, как добиться успеха с нуля, заниматься тем, что нравится, и зарабатывать при этом миллионы. Сам Василенко начинал свою карьеру кадровым офицером, но затем занялся сетевым бизнесом и прошёл путь до самых вершин. В этом фильме он делится секретами успеха, даёт конкретные советы по началу и развитию своего дела, рассказывает, как избежать ошибок новичков и построить свой бизнес.
Смотрите фильм «Успех твой!» на телеканале «Первый Областной» 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30. Категория 12+.

Другие репортажи

03:22
06 марта 2020

Орловщина готова отразить атаку коронавируса

01:45
06 марта 2020

В Орле наградили лучших "проектировщиков"

01:57
06 марта 2020

В Орле проходит мемориальный боксёрский турнир

02:0
06 марта 2020

Орловчане смогут приобрести "Дары Камчатки" до 15 марта

01:59
06 марта 2020

Орловчане почувствовали "Импульсы добрых сердец"

00:51
06 марта 2020

Жительниц Железнодорожного района поздравили с праздникм

00:41
06 марта 2020

Выдающихся орловчанок собрали в театре Тургенева

00:23
06 марта 2020

Прогноз на половодье является благоприятным

00:17
06 марта 2020

Сегодня утром в Орле такси попало в ДТП