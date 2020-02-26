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ООО «Строймонтаж» завершает строительство пятиэтажного дома в Ливнах


Здание на Орловской улице планируется сдать в конце июня или начале июля.

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