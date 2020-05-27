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Медцентр «Эс Класс Клиник Орёл» рекомендует пройти приём у уролога


Мужчинам в возрасте от 40 лет советуют приходить на плановые обследования раз в год.

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