Звёзды спорта «зарядят» орловчан перед Днём города

Праздник «Спортивный Орёл» пройдёт на площади Ленина 3 августа в 10 часов. Об этом сообщает администрация города.

В мероприятии примут участие орловские звёзды спорта: боксёр Эдуард Трояновский, бобслеистка Людмила Удобкина и акробатка Оксано Яценко. Они продемонстрируют упражнения, которые позволяют им держать форму, а также раскроют некоторые секреты своих успехов.

Центральным событием праздника станет спортивная зарядка, присоединиться к которой смогут все желающие. Затем состоятся легкоатлетический пробег (в нём также можно будет поучаствовать гостям праздника) и велосипедная гонка.