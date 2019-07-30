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Орел30.07.2019 Вторник 11:31
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Звёзды спорта «зарядят» орловчан перед Днём города

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30.07.2019

Праздник «Спортивный Орёл» пройдёт на площади Ленина 3 августа в 10 часов. Об этом сообщает администрация города.

В мероприятии примут участие орловские звёзды спорта: боксёр Эдуард Трояновский, бобслеистка Людмила Удобкина и акробатка Оксано Яценко. Они продемонстрируют упражнения, которые позволяют им держать форму, а также раскроют некоторые секреты своих успехов.

Центральным событием праздника станет спортивная зарядка, присоединиться к которой смогут все желающие. Затем состоятся легкоатлетический пробег (в нём также можно будет поучаствовать гостям праздника) и велосипедная гонка.

Теги:ОрёлОрловская область

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