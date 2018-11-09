Звонки с ложными сообщениями о ЧП поступили в 12 городов и районов Орловской области

Такова статистика этого года, раскрытая Управлением МЧС.

Всего за год зарегистрирован 21 такой случай. «Шутники» сообщали о ЧП, якобы имевших место в Орле и Мценске, а также в Орловском, Мценском, Ливенском, Болховском, Колпнянском, Малоархангельском, Урицком, Кромском и Новодеревеньковском районах.

Наиболее примечательный эпизод произошёл в минувшем месяце. Тогда неизвестный гражданин сообщил в Управление МЧС о пожаре на улице Горького, забыв уточнить населённый пункт.

Пожарным пришлось выезжать по вызову во всех населённых пунктах области, где есть улица с таким названием — то есть в Орле, посёлке Знаменка Орловского района, Ливнах и Нарышкино.