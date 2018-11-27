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Орел27.11.2018 Вторник 13:36
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Звание «Почётный гражданин Орловской области» станет наградой

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27.11.2018

В соответствующий региональный закон планируется внести ряд уточнений. Поправки рассмотрят на ближайшей сессии Областного совета народных депутатов 30 ноября — пока что в первом чтении.

Званию «Почётный гражданин Орловской области» придадут ещё и статус награды.

Кроме того, теперь ходатайствовать о его присвоении смогут и руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьОблсоветзаконпочётные граждане Орловской области

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