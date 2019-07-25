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«Золотые» подворья поддержат премиями

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25.07.2019

Правительство Орловской области подвело итоги конкурса «Ветеранское подворье». Конкурс ежегодно проводится среди жителей нашего региона, которые вступили в «золотой» пенсионный возраст и владеют личными подсобными хозяйствами.

В этом году в нём участвовали представители 12 районов. Первое место занял Иван Лопин (Глазуновский район), второе — Валентина Прокошина (Болховский район), третье — Татьяна Резникова (Ливенский район).

Победителям и призёрам вручат не только дипломы губернатора Орловской области, но и денежные премии.

Теги:ОрёлОрловская область

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