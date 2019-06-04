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Орел04.06.2019 Вторник 10:54
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Знак ограничения по высоте у Ленинского моста в Орле установят сегодня

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04.06.2019

Дорожные знаки ограничения по высоте под Ленинским мостом в Орле установят к вечеру 4 июня. Такая информация прозвучала сегодня на еженедельном совещании в администрации города.

— Постановление администрации принято, оно подписано. Знаки установим к вечеру,- доложил и.о. начальника УКХ Дмитрий Фролов.

Теги:ОрёлОрловская Областьмост

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