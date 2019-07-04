ЖКХ уступило «пальму первенства» по жалобам в Орловской области

Орловский Роспотребнадзор подвёл итоги по обращениям граждан за январь-июнь текущего года. Оказалось, что примерно 55% всех жалоб так или иначе связаны с торговой сферой. Около 11% — с плохим качеством оказания коммунальных услуг.

Ещё меньше «набрали» услуги связи, бытовые и финансовые услуги, медицина и транспорт. Наименьшее количество жалоб (2 обращения) поступило в связи с проведением концертных и зрелищных мероприятий.

Всего в первой половине текущего года в Управление Роспотребнадзора по Орловской области поступило 2820 обращений (на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года).