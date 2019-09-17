Жизнь орловских водителей усложнится

В связи с митингом, который проводит движение «Родной Орёл», 19 сентября в Орле в переулке Трамвайный на участке от улицы Пушкина до площади Поликарпова будет запрещена стоянка (с 6 до 20 часов) и движение автомобильного транспорта (с 17 до 20 часов). Об этом сообщили в мэрии.

Также ограничения введут 24, 26 и 28 сентября, но уже по другому случаю — в связи с церемонией принятия присяги первокурсниками Юридического института МВД. 24 и 26 числа стоянка автотранспорта будет запрещена с 00:00 до 19:00 часов на следующих территориях: между гостиницей «Салют» и площадью Ленина, между домом по Горького, 28, и площадью Ленина, также на улице Горького на участке от площади Ленина до улицы Пионерской. 28 сентября стоянку запретят с 00:00 до 13:30 между гостиницей «Салют» и площадью Ленина, домом по Горького, 28, и площадью Ленина, на улице Горького от улицы Брестской до улицы Пионерской, а также на площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора.

Кроме того, 24 и 26 сентября с 15:30 до 19:00 и 18 сентября с 09:30 до 14:00 будут закрыты для проезда автомобильного транспорта улицы Пролетарская гора, улица Горького (от Брестской до Пионерской) и площадь Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы).