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Орел18.07.2019 Четверг 14:14
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Жизнь орловских собаководов существенно усложнится

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18.07.2019

В Орле на публичных слушаниях обсудили проект поправок в городские Правила благоустройства, связанные с выгулом собак. Ряд поправок отклонили. Например, представители общественности предложили запретить выгул собак рядом с многоэтажными жилыми домами (в радиусе 40 метров). Однако идею не поддержали.

Тем не менее, целый ряд ограничений всё же планируется ввести. Так, собак запретят выгуливать на территориях образовательных и медицинских учреждений, на детских и спортивных площадках, в местах для купания, а также в местах общепита и на кладбищах. Об этом информирует Орловский городской Совет народных депутатов.

Теги:ОрёлОрловская область

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