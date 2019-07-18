Жизнь орловских собаководов существенно усложнится

В Орле на публичных слушаниях обсудили проект поправок в городские Правила благоустройства, связанные с выгулом собак. Ряд поправок отклонили. Например, представители общественности предложили запретить выгул собак рядом с многоэтажными жилыми домами (в радиусе 40 метров). Однако идею не поддержали.

Тем не менее, целый ряд ограничений всё же планируется ввести. Так, собак запретят выгуливать на территориях образовательных и медицинских учреждений, на детских и спортивных площадках, в местах для купания, а также в местах общепита и на кладбищах. Об этом информирует Орловский городской Совет народных депутатов.