Жизнь орловских пешеходов улучшится

В областном центре появятся новые пешеходные переходы, а также новые светофоры. Кроме того, планируется установить дополнительные ограждения и дорожные знаки.

Переходы (не оборудованные светофорами) обустроят на улице Пушкина (в двух местах), на улице Латышских стрелков, а также на Скворцова и Маринченко и на улице Дениса Давыдова.

Светофоры появятся на четырёх перекрёстках: Латышских стрелков и Тамбовской, Пушкина, Трамвайного переулка и 2-й Курской, Лескова и Тургенева и Горького и Красноармейской. Также планируется установить светофор на Авиационной улице.

Новые пешеходные ограждения установят в Железнодорожном районе на Тульской улице и в Северном районе рядом со зданием школы № 37 (её точный адрес — Маринченко, 25).