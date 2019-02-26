Жителям Орла предложили обсудить проект реставрации «Пепельницы»
26.02.2019
Речь идёт о летней сцене, расположенной в Детском парке Орла. Ремонт проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Проект реставрации размещён на сайте мэрии Орла. Верхнюю часть амфитеатра (скамьи и лестницы) планируется демонтировать. Остальные части — заменить. При этом ливневую канализацию заменят на «конструкции, отвечающие современным требованиям». Кроме того, здесь появится специальная площадка для маломобильных орловцев.
Отзывы о проекте принимаются по электронной почте arh_orel@mail.ru (с пометкой «амфитеатр в Детском парке»).
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