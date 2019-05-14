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Орел14.05.2019 Вторник 11:39
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  3. Жителя Орловской области приговорили к реальному сроку лишения свободы за нетрезвую езду

Жителя Орловской области приговорили к реальному сроку лишения свободы за нетрезвую езду

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14.05.2019

Нарушение произошло в августе минувшего года. Житель города Ливны, который ранее уже был уличён в управлении транспортом в нетрезвом состоянии, снова позволил себе сесть за руль в том же самом виде.

Экипаж ДПС остановил его машину и предложил водителю пройти медицинское обследование, однако он отказался. Это и дало районному суду право признать его виновным в соответствующем нарушении и приговорить к одному году и восьми месяцам колонии-поселения. Также нарушителю запретили управлять транспортом в течение трёх лет.

Защита пыталась обжаловать приговор в Орловском областном суде. Однако вышестоящая инстанция оставила его без изменений. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Теги:ОрёлОрловская область

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