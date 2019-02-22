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  3. Жителя Орловской области осудили за поджог автомагазина

Жителя Орловской области осудили за поджог автомагазина

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22.02.2019

Областной суд пересмотрел и смягчил приговор нижестоящей инстанции.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, преступление произошло в селе Знаменское в 2018 году. Мужчина, вступив в конфликт с владельцем магазина «Автомир», облил одну из стен здания горючей жидкостью и поджёг её.

В итоге размер материального ущерба оценили в 19 тысяч рублей. Районный суд приговорил поджигателя к полутора годам лишения свободы. При этом подсудимый отрицал свою вину полностью.

Однако облсуд изменил приговор на полтора года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Смягчающими обстоятельствами стали молодой возраст осуждённого и отсутствие других судимостей, а также степень тяжести преступления.

Теги:ОрёлОрловская область

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