Жителя Орловской области осудили за поджог автомагазина

Областной суд пересмотрел и смягчил приговор нижестоящей инстанции.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, преступление произошло в селе Знаменское в 2018 году. Мужчина, вступив в конфликт с владельцем магазина «Автомир», облил одну из стен здания горючей жидкостью и поджёг её.

В итоге размер материального ущерба оценили в 19 тысяч рублей. Районный суд приговорил поджигателя к полутора годам лишения свободы. При этом подсудимый отрицал свою вину полностью.

Однако облсуд изменил приговор на полтора года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Смягчающими обстоятельствами стали молодой возраст осуждённого и отсутствие других судимостей, а также степень тяжести преступления.