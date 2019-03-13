Жителя Орла будут судить за приобретение и хранение большой партии сигарет без акцизов

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Его рассмотрит Северный районный суд Орла. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Как установило следствие, орловец с подельником закупили 614 тысяч пачек сигарет на общую сумму примерно 26 милионов рублей. При этом на пачках не было акцизных марок.