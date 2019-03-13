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Орел13.03.2019 Среда 11:31
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  3. Жителя Орла будут судить за приобретение и хранение большой партии сигарет без акцизов

Жителя Орла будут судить за приобретение и хранение большой партии сигарет без акцизов

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13.03.2019

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Его рассмотрит Северный районный суд Орла. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Как установило следствие, орловец с подельником закупили 614 тысяч пачек сигарет на общую сумму примерно 26 милионов рублей. При этом на пачках не было акцизных марок.

Теги:ОрёлОрловская область

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