Жителя Мценска осудили за мошенничество и грабёж
16.11.2018
Об этом сообщает «Орёлград».
В деле амчанина было два эпизода. В первом случае он, находясь в гостях у своей знакомой, предложил ей свою помощь. Мужчина взялся настроить интернет в её новом телефоне, но, заполучив аппарат в руки и выбрав удобный момент, незаметно покинул квартиру, после чего продал телефон. Это преступление суд квалифицировал как «мошенничество».
Во втором случае мужчина открыто похитил из магазина одну бутылку виски и газированный напиток, что квалифицировали как «грабёж».
По совокупности деяний амчанин получил 1 год и 10 месяцев колонии строгого режима.
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