Жителя Мценска осудили за мошенничество и грабёж

Об этом сообщает «Орёлград».

В деле амчанина было два эпизода. В первом случае он, находясь в гостях у своей знакомой, предложил ей свою помощь. Мужчина взялся настроить интернет в её новом телефоне, но, заполучив аппарат в руки и выбрав удобный момент, незаметно покинул квартиру, после чего продал телефон. Это преступление суд квалифицировал как «мошенничество».

Во втором случае мужчина открыто похитил из магазина одну бутылку виски и газированный напиток, что квалифицировали как «грабёж».

По совокупности деяний амчанин получил 1 год и 10 месяцев колонии строгого режима.