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Орел23.05.2019 Четверг 17:54
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Жителя Ливен приговорили к 10 годам колонии строгого режима

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23.05.2019

Такое наказание суд назначил мужчине за убийство. Об этом сообщили в Следственном комитете, который занимался расследованием уголовного дела.

Преступление произошло в Ливнах в октябре минувшего года. 50-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, пришёл в дом к 38-ленему соседу. Произошла ссора. Гость нанёс хозяину несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте.

Преступление раскрыли «по горячим следам».

Теги:ОрёлОрловская область

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