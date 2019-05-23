Жителя Ливен приговорили к 10 годам колонии строгого режима

Такое наказание суд назначил мужчине за убийство. Об этом сообщили в Следственном комитете, который занимался расследованием уголовного дела.

Преступление произошло в Ливнах в октябре минувшего года. 50-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, пришёл в дом к 38-ленему соседу. Произошла ссора. Гость нанёс хозяину несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте.

Преступление раскрыли «по горячим следам».