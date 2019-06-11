Жительницу Орловской области осудили на семь лет лишения свободы за распространение наркотиков
11.06.2019
Как установил суд, орловчанка, действуя в составе группы, совершила незаконный сбыт наркотического вещества в значительном размере. При этом женщина использовала интернет.
Следующая такая попытка была пресечена полицей.
Суд приговорил её к семи годам колонии общего режима. Орловчанка заключила с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому расследование и рассмотрение её уголовного дела о совершенных преступлениях осуществлялось в отдельном порядке.
Как сообщает прокуратура Орловской области, приговор вступил в законную силу.
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