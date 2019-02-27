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Орел27.02.2019 Среда 18:16
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  3. Жительницу Орловской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранки

Жительницу Орловской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранки

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27.02.2019

44-хлетняя женщина из Ливен прописала в своём доме гражданку иностранного государства, которая фактически по этому адресу не проживала. Участковый уполномоченный полиции выявил этот факт в апреле минувшего года.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». В итоге суд признал орловчанку виновной и оштрафовал на крупную сумму. Приговор вступил в силу.

Теги:ОрёлОрловская область

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