Жительницу Орловской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранки
27.02.2019
44-хлетняя женщина из Ливен прописала в своём доме гражданку иностранного государства, которая фактически по этому адресу не проживала. Участковый уполномоченный полиции выявил этот факт в апреле минувшего года.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». В итоге суд признал орловчанку виновной и оштрафовал на крупную сумму. Приговор вступил в силу.
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