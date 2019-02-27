Жительницу Орловской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранки

44-хлетняя женщина из Ливен прописала в своём доме гражданку иностранного государства, которая фактически по этому адресу не проживала. Участковый уполномоченный полиции выявил этот факт в апреле минувшего года.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». В итоге суд признал орловчанку виновной и оштрафовал на крупную сумму. Приговор вступил в силу.