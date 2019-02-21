Жительница Орла получила травмы во время поездки в маршрутке
21.02.2019
Неприятный случай произошёл 20 февраля на остановке «Завод имени Медведева». Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.
Когда маршрутка отъезжала от остановки, один из пассажиров, стоявший в салоне, упал на 36-летнюю женщину. Это и привело к травмам. За рулём автобуса находился 56-летний водитель.
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