Жители посёлка Звягинки Орловского района заявили о проблемах с водоснабжением
06.11.2018
Вода, которая поступает к селянам по трубам, годится только на хозяйственные нужды. Основная причина — повышенное содержание железа в скважине, откуда подаётся вода.
Сами жители посёлка связывают ухудшение ситуации с тем, что из трёх существуюших здесь водонапорных башен сейчас работает только одна.
Пока что потребности в питьевой воде орловцы удовлетворяют за счёт колодцев, а также покупая «живительную влагу» в магазинах. В районной администрации утверждают, что проблему попытается решить управляющая компания, ответственная за этот вопрос, причём в ближайшее время.
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