Жители посёлка Звягинки Орловского района заявили о проблемах с водоснабжением

Вода, которая поступает к селянам по трубам, годится только на хозяйственные нужды. Основная причина — повышенное содержание железа в скважине, откуда подаётся вода.

Сами жители посёлка связывают ухудшение ситуации с тем, что из трёх существуюших здесь водонапорных башен сейчас работает только одна.

Пока что потребности в питьевой воде орловцы удовлетворяют за счёт колодцев, а также покупая «живительную влагу» в магазинах. В районной администрации утверждают, что проблему попытается решить управляющая компания, ответственная за этот вопрос, причём в ближайшее время.