Жители Орловской области снова отметились на федеральных телеканалах
31.10.2018
Дмитрий и Ирина Жумик выиграли поездку в Прагу в телепроекте «Четыре свадьбы» на канале «Пятница». В столице Чехии пройдёт их медовый месяц.
Суть шоу — в том, чтобы сравнивать организацию и проведение различных свадеб.
Бракосочетание орловской пары стало самым эффектным и оригинальным. Свадьба обошлась примерно в миллион рублей.
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