Жители Орловской области снова отметились на федеральных телеканалах

Дмитрий и Ирина Жумик выиграли поездку в Прагу в телепроекте «Четыре свадьбы» на канале «Пятница». В столице Чехии пройдёт их медовый месяц.

Суть шоу — в том, чтобы сравнивать организацию и проведение различных свадеб.

Бракосочетание орловской пары стало самым эффектным и оригинальным. Свадьба обошлась примерно в миллион рублей.