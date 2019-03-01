Жители Орловской области рассказали о своём отношении к переездам

Опрос на тему «Ваше отношение к смене места жительства» завершился на Первом областном портале новостей obl1.ru.

Самым популярным вариантом ответа стал «Не хочу никуда переезжать из Орловской области, но мне здесь трудно». Его выбрали 32% опрошенных.

23% заявили, что хотят переехать в другой регион России, но не могут этого сделать. 13% выбрали вариант ответа «Хочу переехать за границу, но не могу».

12% респондентов не хотят покидать Орловскую область, но при этом не испытывают серьёзного дискомфорта от проживания в нашем регионе.

Ещё 6% опрошенных рассказали, что планируют переехать в другой регион и делают реальные шаги в этом направлении.

Остальные варианты ответов набрали незначительное количество процентов.

В интернет-исследовании принял участие 531 пользователь.