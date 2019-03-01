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Орел01.03.2019 Пятница 12:38
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Жители Орловской области рассказали о своём отношении к переездам

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01.03.2019

Опрос на тему «Ваше отношение к смене места жительства» завершился на Первом областном портале новостей obl1.ru.

Самым популярным вариантом ответа стал «Не хочу никуда переезжать из Орловской области, но мне здесь трудно». Его выбрали 32% опрошенных.

23% заявили, что хотят переехать в другой регион России, но не могут этого сделать. 13% выбрали вариант ответа «Хочу переехать за границу, но не могу».

12% респондентов не хотят покидать Орловскую область, но при этом не испытывают серьёзного дискомфорта от проживания в нашем регионе.

Ещё 6% опрошенных рассказали, что планируют переехать в другой регион и делают реальные шаги в этом направлении.

Остальные варианты ответов набрали незначительное количество процентов.

В интернет-исследовании принял участие 531 пользователь.

Теги:ОрёлОрловская область

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Короткая ссылка obl1.ru/~/53183

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