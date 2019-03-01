Жители Орловской области рассказали о своём отношении к переездам
01.03.2019
Опрос на тему «Ваше отношение к смене места жительства» завершился на Первом областном портале новостей obl1.ru.
Самым популярным вариантом ответа стал «Не хочу никуда переезжать из Орловской области, но мне здесь трудно». Его выбрали 32% опрошенных.
23% заявили, что хотят переехать в другой регион России, но не могут этого сделать. 13% выбрали вариант ответа «Хочу переехать за границу, но не могу».
12% респондентов не хотят покидать Орловскую область, но при этом не испытывают серьёзного дискомфорта от проживания в нашем регионе.
Ещё 6% опрошенных рассказали, что планируют переехать в другой регион и делают реальные шаги в этом направлении.
Остальные варианты ответов набрали незначительное количество процентов.
В интернет-исследовании принял участие 531 пользователь.