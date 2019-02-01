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Орел01.02.2019 Пятница 12:23
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Жители Орловской области рассказали о своих ожиданиях от 2019 года

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01.02.2019

Опрос на эту тему провёл «Первый областной портал новостей». В нём приняли участие 230 пользователей.

26% из них заявили, что в наступившем году ждут перемен к лучшему в политической и общественной жизни страны. Это наиболее популярный вариант ответа.

Также многие (22% опрошенных) ожидают улучшения их собственного финансового и имущественного положения. 16% заявили, что ждут перемен к лучшему в состоянии своего здоровья. 13% выбрали ответ «другой вариант».

Остальные варианты ответов набрали менее 10% голосов: 8% заявили, что «не ждут, а действуют», 4% ждут перемен к лучшему в своей личной жизни, столько же выбрали вариант «время это иллюзия, которую я превзошёл». Ещё 3% хотят изменений в своём духовном развитии.

Самым непопулярным оказался вариант ответа «я ничего не жду, меня всё устраивает». Его выбрали лишь 2% участников опроса.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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