Жители Орловской области оценили уровень коррупции в регионе

Соцопрос на эту тему проводился на портале Орловской области с 3 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Около 60% опрошенных отрицательно ответили на вопрос «Приходилось ли Вам в течение последнего года попадать в коррупционную ситуацию независимо от того, давали Вы взятку или нет?». Также 80% респондентов заявили, что не стали бы давать взятку в любом случае.

Половина опрошенных считает, что они и их близкие защищены от возможного «административного произвола чиновников». Кроме того, около трети респондентов видят, что власти Орловской области прилагают усилия по борьбе с коррупцией.