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Орел03.10.2018 Среда 14:34
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Жители Орловской области начали получать налоговые уведомления

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03.10.2018

Рассылка завершится за 30 дней до наступления срока уплаты имущественных налогов. То есть — до 1-го декабря.

Подробно об этом и многом другом на телеканале «Первый областной» в программе «Актуальное интервью» расскажет заместитель начальника Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Орлу Евгения Толмачева.

«Актуальное интервью» с Евгенией Толмачёвой выйдет в эфир телеканала «Первый областной» завтра, 4 октября, в 20 часов.

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