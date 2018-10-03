Жители Орловской области начали получать налоговые уведомления

Рассылка завершится за 30 дней до наступления срока уплаты имущественных налогов. То есть — до 1-го декабря.

Подробно об этом и многом другом на телеканале «Первый областной» в программе «Актуальное интервью» расскажет заместитель начальника Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Орлу Евгения Толмачева.

«Актуальное интервью» с Евгенией Толмачёвой выйдет в эфир телеканала «Первый областной» завтра, 4 октября, в 20 часов.

