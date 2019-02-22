Жители Орловской области могут высказать своё мнение о качестве соцуслуг на официальном ресурсе
22.02.2019
Сделать это можно на сайте bus.gov.ru. Поступившая информация будет обязательно использована органами власти при принятии решений о преобразованиях в социальной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Для того, чтобы оставить отзыв, необходимо пройти регистрацию на Едином портале государственных услуг.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53039
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