Жители Орловского района будут заключать браки в центре Орла
27.09.2019
ЗАГС муниципального образования переезжает на Пролетарскую гору, 1. По этому адресу находится мэрия Орла, а также территориальный отдел ЗАГС областной столицы.
Ранее территориальный отдел ЗАГС Орловского района располагался на улице Андрианова в доме № 10. Однако это здание признали аварийным.
Таким образом, как минимум в ближайшее время (с 30 сентября) жители Орловского района будут получать все услуги по госрегистрации актов гражданского состояния (включая бракосочетание) по новому адресу в здании городского отдела ЗАГС.
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