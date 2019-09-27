Жители Орловского района будут заключать браки в центре Орла

ЗАГС муниципального образования переезжает на Пролетарскую гору, 1. По этому адресу находится мэрия Орла, а также территориальный отдел ЗАГС областной столицы.

Ранее территориальный отдел ЗАГС Орловского района располагался на улице Андрианова в доме № 10. Однако это здание признали аварийным.

Таким образом, как минимум в ближайшее время (с 30 сентября) жители Орловского района будут получать все услуги по госрегистрации актов гражданского состояния (включая бракосочетание) по новому адресу в здании городского отдела ЗАГС.