Жители Орла сообщили о странной пене в реке Орлик
13.05.2019
Подозрительное явление было замечено в районе Детского парка. Соответствующие записи и фотографии появились в социальных сетях.
Также некоторые орловчане отмечают, что с реки исчезли водоплавающие птицы — утки и лебеди. Комментаторы предполагают, что всё это может свидетельствовать об ухудшении экологической обстановки в водоёме, например, о сбросе в реку каких-то веществ.
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