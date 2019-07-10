Жители Орла смогут «лицом к лицу» обсудить с губернатором реконструкцию сквера Ермолова
10.07.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил жителям Орла открыто обсудить проект благоустройства сквера Ермолова.
Встреча Клычкова с орловчанами состоится сегодня в 15:00 в сквере.
Губернатор отметил, что знает о существовании жителей города, недовольных запланированной реконструкцией, и готов выслушать их мнения, прежде чем принимать окончательное решение по этому вопросу.
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