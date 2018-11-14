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Орел14.11.2018 Среда 12:12
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  3. Жители Орла продолжают жаловаться на низкое качество капитального ремонта многоквартирных домов

Жители Орла продолжают жаловаться на низкое качество капитального ремонта многоквартирных домов

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14.11.2018

Об этом сообщает Горсовет Орла.

Специальное совещание на эту тему провёл мэр Василий Новиков.

Наибольшие проблемы вызывают дома, включённые в план капитального ремонта, разработанный в 2016 году. Из 143 зданий 42 оказались отремонтированы с массой существенных недочётов. По восьми «проблемным» домам ведутся судебные процессы.

Всего сейчас в областном центре проводится капитальный ремонт 240 многоквартирных домов.

Теги:ОрелОрёлкапремонтОрловская область

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