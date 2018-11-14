Жители Орла продолжают жаловаться на низкое качество капитального ремонта многоквартирных домов
14.11.2018
Об этом сообщает Горсовет Орла.
Специальное совещание на эту тему провёл мэр Василий Новиков.
Наибольшие проблемы вызывают дома, включённые в план капитального ремонта, разработанный в 2016 году. Из 143 зданий 42 оказались отремонтированы с массой существенных недочётов. По восьми «проблемным» домам ведутся судебные процессы.
Всего сейчас в областном центре проводится капитальный ремонт 240 многоквартирных домов.
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