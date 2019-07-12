Жители Орла остались без воды из-за аварийных работ
12.07.2019
Водоснабжение прекратится до 18 часов по следующим адресам Заводского района: улица Латышских стрелков, 43 и 52; проезд Цветочный, 1, 2, 3, 4а, 5 и 7. Об этом информирует мэрия.
Причина отключения — аварийные работы на водопроводной сети в доме на Латышских стрелков, 45.
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