Жители Орла остались без воды из-за аварийных работ

Водоснабжение прекратится до 18 часов по следующим адресам Заводского района: улица Латышских стрелков, 43 и 52; проезд Цветочный, 1, 2, 3, 4а, 5 и 7. Об этом информирует мэрия.

Причина отключения — аварийные работы на водопроводной сети в доме на Латышских стрелков, 45.