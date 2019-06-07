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Орел07.06.2019 Пятница 16:34
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Жителей Орловской области приглашают к участию в социальном проекте «Правозащитный центр – ЖКХ защита»

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07.06.2019

Стратегической целью проекта является повышение гражданской активности жителей региона для усиления общественного контроля за оказанием услуг управляющих компаний на Орловщине.

Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов при поддержке Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области и областной Общественной палаты. В этом году партнером проекта «Правозащитный центр — ЖКХ защита» стал IТ-кластер Орловской области.

Все участники соцпроекта получат консультации специалистов по актуальной сегодня теме жилищно-коммунального хозяйства, в частности, рекомендации по вопросам капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Кроме того, в рамках реализации проекта все желающие смогут получить навыки использования современных информационных технологий. Обучение проходит на базе трех центров в Орле.

Дополнительно уже с июня слушателям проекта предоставлена возможность принимать участие в областных практических семинарах по вопросам ЖКХ, проводимых на территории различных муниципальных образований региона.

Для участия в проекте необходимо записаться по телефону в Орле: (4862) 78-44-84.

Теги:ОрёлОрловская Область

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