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Жителей Орла просят сообщать дежурному по городу о проблемах с теплоснабжением

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08.10.2018

Жителей Орла просят сообщать о проблемах, связанных с подключением к теплоснабжению, в администрацию города на телефон дежурного 43-22-12.

Сегодня — день, когда тепло должно прийти во все жилые многоквартирные дома областного центра.

Ранее к теплоснабжению подключили все социальные учреждения, а также все учреждения культуры.

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