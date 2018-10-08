Жителей Орла просят сообщать дежурному по городу о проблемах с теплоснабжением

Жителей Орла просят сообщать о проблемах, связанных с подключением к теплоснабжению, в администрацию города на телефон дежурного 43-22-12.

Сегодня — день, когда тепло должно прийти во все жилые многоквартирные дома областного центра.

Ранее к теплоснабжению подключили все социальные учреждения, а также все учреждения культуры.