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Жителей Орла ожидает целый месяц пляжного волейбола

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24.06.2019

Соревнования по самому летнему виду спорта пройдут в самом центре города — на площади Ленина. Здесь оборудована специальная площадка для игр и занятий. После окончания соревнований планируется перенести её в городской парк.

Первые состязания (первенство среди спортсменов 2003 и 2004 годов рождения) состоялись 21 июня. Их открыл губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он же вручил награды победителям. Подробный репортаж на эту тему выйдет сегодня на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях» в 19:30.

Игры среди различных категорий участников будут проводиться в течение целого месяца. Основной финал Кубка состоится 20 и 21 июля. В нём сразятся 12 мужских и 12 женских пар.

Ожидается, что на временном стадионе будут проводиться любительские соревнования, тренировки спортивных школ, а также мастер-классы. Также в рамках турнира наш город посетит олимпийский чемпион по волейболу 2000, 2004, 2008 и 2012 годов Сергей Тетюхин и члены сборной России по волейболу.

Теги:ОрёлОрловская область

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