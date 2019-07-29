Жителей Орла и Знаменки на сутки лишат живительной влаги

Водоснабжение отключат 7 августа в 08:00 и возобновят через 24 часа. Об этом информирует мэрия.

Отключение связано с ремонтными работами «Орёлводоканала» в Орловском районе на магистральном водоводе посёлка городского типа Знаменка. Неудобства затронут сам посёлок, а также Заводской район областного центра (кроме микрорайона «Лужки») и отдельные части Советского района Орла.