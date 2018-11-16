Житель Верховского района в третий раз сел за руль, находясь в состоянии опьянения, и получил срок в колонии

Судебное обвинение поддержала Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. Ранее гражданин был дважды осуждён по аналогичной статье.

Однако приговор оказался достаточно гуманным — 10 месяцев колонии-поселения. Суд учёл наличие у орловца двух малолетних детей, а также признание и раскаяние.

Кроме срока в колонии-поселении, осуждённому запретили 2 с половиной года управлять транспортными средствами, а также заниматься сопутствующей деятельностью.