Житель Верховского района в третий раз сел за руль, находясь в состоянии опьянения, и получил срок в колонии
16.11.2018
Судебное обвинение поддержала Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. Ранее гражданин был дважды осуждён по аналогичной статье.
Однако приговор оказался достаточно гуманным — 10 месяцев колонии-поселения. Суд учёл наличие у орловца двух малолетних детей, а также признание и раскаяние.
Кроме срока в колонии-поселении, осуждённому запретили 2 с половиной года управлять транспортными средствами, а также заниматься сопутствующей деятельностью.
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