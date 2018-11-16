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Орел16.11.2018 Пятница 12:26
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  3. Житель Верховского района в третий раз сел за руль, находясь в состоянии опьянения, и получил срок в колонии

Житель Верховского района в третий раз сел за руль, находясь в состоянии опьянения, и получил срок в колонии

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16.11.2018

Судебное обвинение поддержала Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. Ранее гражданин был дважды осуждён по аналогичной статье.

Однако приговор оказался достаточно гуманным — 10 месяцев колонии-поселения. Суд учёл наличие у орловца двух малолетних детей, а также признание и раскаяние.

Кроме срока в колонии-поселении, осуждённому запретили 2 с половиной года управлять транспортными средствами, а также заниматься сопутствующей деятельностью.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьсудпрокуратураводители

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