Житель Орловской области подозревается в убийстве

Преступление произошло во Мценске. Накануне в частном доме обнаружили тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Подозреваемый — ранее судимый 39-летний местный житель — задержан. Он дал признательные показания. По его словам, убийство произошло после конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело, которым занимается Следственный комитет.