Житель Орловской области подозревается в убийстве
30.01.2019
Преступление произошло во Мценске. Накануне в частном доме обнаружили тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Подозреваемый — ранее судимый 39-летний местный житель — задержан. Он дал признательные показания. По его словам, убийство произошло после конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков.
Возбуждено уголовное дело, которым занимается Следственный комитет.
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