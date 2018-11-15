Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.11.2018 Четверг 14:23
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Житель Орловского района убил брата ударом ножа в сердце

Житель Орловского района убил брата ударом ножа в сердце

Версия для печати

15.11.2018

Орловский районный суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.

Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Жертва погибла на месте.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьубийство

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50595

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.11.2018

В микрорайоне «Болховский» на строительстве детского сада освоили 5 из 53 с половиной миллионов рублей

15.11.2018

На территории детского санатория «Орловчанка» велась незаконная вырубка деревьев, которая нанесла многомиллионный ущерб

15.11.2018

Завтра в Орле пройдёт митинг, посвящённый Всемирному Дню памяти жертв ДТП

15.11.2018

После сельхозярмарки в Орле пропали без вести два человека и машина

2.4
15.11.2018

В Орловской области 28 человек самовольно подключились к электросетям

$ USD67.9975(+0.32)15.11
€ EUR76.7556(+0.68)15.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online