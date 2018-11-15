Житель Орловского района убил брата ударом ножа в сердце
15.11.2018
Орловский районный суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.
Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Жертва погибла на месте.
Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50595
Другие новости раздела
15.11.2018
В микрорайоне «Болховский» на строительстве детского сада освоили 5 из 53 с половиной миллионов рублей
15.11.2018
На территории детского санатория «Орловчанка» велась незаконная вырубка деревьев, которая нанесла многомиллионный ущерб
$ USD67.9975(+0.32)15.11
€ EUR76.7556(+0.68)15.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?