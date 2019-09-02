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Житель Орла выиграл суд у бывших жены и тёщи

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02.09.2019

Предметом спора стал жилищный вопрос.

Брак продолжался 16 лет. В этот период мужчина получил квартиру как член жилищно-строительного кооператива. После развода, который состоялся в 2004 году, в ней осталась жить бывшая супруга.

Через некоторое время женщина выписала бывшего мужа из жилья и оформила дарственную на квартиру на свою мать. Орловчанин, узнав об этом, подал на бывших родственниц в суд.

Житель Орла требовал взыскать в его пользу половину стоимости жилья (921 тысячу 500 рублей), а также признать договор дарения недействительным. Первый пункт требований суд удовлетворил.

Однако дарственную судья оставил в силе, так как не нашёл объективных свидетельств того, что договор заключался с посторонними целями и исполнялся формальным образом.

Решение было обжаловано в Областном суде, однако приговор первой инстанции остался без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Теги:ОрёлОрловская областьсуджильёсемейные отношениясемьямужженаобластной суд

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