Житель Орла стал миллионером
07.11.2019
Житель Орла стал миллионером благодаря купленному за 40 рублей лотерейному билету. Как сообщили в компании «Столото», он угадал пять чисел в первом поле, но не смог угадать число во втором. Впрочем, и первых пяти хватило, чтобы забрать часть приза общей суммой почти в 2 миллиона 200 тысяч рублей. Вторая часть выигрыша — у жителя Вологды, он сделал развернутую ставку в 1640 рублей. Новоиспеченного миллионера ждут в лотерейном центре в Москве для оформления выигрыша.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58221
Другие новости раздела
07.11.2019
В Орле суд закрыл 10 сайтов для взрослых
$ USD63.7298(+0.14)08.11
€ EUR70.5489(+0.12)08.11
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?