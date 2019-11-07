Житель Орла стал миллионером благодаря купленному за 40 рублей лотерейному билету. Как сообщили в компании «Столото», он угадал пять чисел в первом поле, но не смог угадать число во втором. Впрочем, и первых пяти хватило, чтобы забрать часть приза общей суммой почти в 2 миллиона 200 тысяч рублей. Вторая часть выигрыша — у жителя Вологды, он сделал развернутую ставку в 1640 рублей. Новоиспеченного миллионера ждут в лотерейном центре в Москве для оформления выигрыша.