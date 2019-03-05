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Орел05.03.2019 Вторник 14:14
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  3. Житель Орла получил 13 лет строгого режима за попытку сбыть наркотики

Житель Орла получил 13 лет строгого режима за попытку сбыть наркотики

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05.03.2019

Орловец пытался продать партию синтетических наркотиков общим весом около 900 граммов (то есть особо крупного размера). Для этого он использовал интернет. Мужчина действовал в группе по предварительному сговору.

Однако никаких сделок не состоялось — полиция задержала «торговца» и изъяла «товар».

Дело рассматривалось в Железнодорожном суде Орла. По просьбе подсудимого, его судьбу определяли присяжные. Однако коллегия присяжных заседателей единогласно согласилась со стороной государственного обвинения.

Как сообщает прокуратура Орловской области, ранее было вынесено наказание другому члену данной преступной группы — жительнице Орла. Она заключила досудебное соглашение с правоохранительными органами и активно сотрудничала с ними. Женщину осудили на пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Теги:ОрёлОрловская область

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