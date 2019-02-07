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Орел07.02.2019 Четверг 13:35
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  3. Житель Орла отсудил у управляющей компании около 70 тысяч рублей за падение в подъезде

Житель Орла отсудил у управляющей компании около 70 тысяч рублей за падение в подъезде

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07.02.2019

Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошёл в Орле в доме по Комсомольской, 272, в августе 2017 года. Жилец дома, спускаясь по лестнице, провалился ногой в выбоину, которая осталась в полу после некачественной заделки строительного крюка. Орловец упал. Результатом стала травма ноги, которая заставила его провести месяц на больничном, а также причинила много других неудобств.

Истец хотел взыскать с управляющей компании около 230 тысяч рублей. В итоге суд удовлетворил его требования частично. С ответчика взыскали компенсацию морального вреда в 15 тысяч рублей, утраченный заработок в 50 тысяч, а также расходы на оплату магнитно-резонансной томографии (4150 рублей).

Компания пыталась обжаловать решение в апелляции, однако безуспешно.

Теги:ОрёлОрловская область

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