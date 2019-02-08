Житель Орла отнял рюкзак и получил три года

Областной суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Преступление произошло в апреле минувшего года. Будущий осуждённый на тот момент не имел работы и нуждался в средствах. Находясь в увеселительном заведении в Воскресенском переулке Орла, он заметил, что один из посетителей расплачивается за алкоголь крупной купюрой.

Тогда мужчина пошёл следом за этим человеком и, когда они находились на берегу Оки у торговых палаток в более-менее безлюдном месте, напал на него. Он нанёс ему несколько ударов, повалил на землю и начал душить. Когда на крики потерпевшего начали реагировать прохожие, нападавший сорвал с него рюкзак и скрылся.

Однако преступника ожидало горькое разочарование. В рюкзаке оказалось лишь несколько флаконов с шампунем, лосьон, упаковка бритвенных станков и сетевое зарядное устройство. Общая сумма похищенного после была оценена лишь примерно в три тысячи рублей.

Уже через час полиция задержала нападавшего, причём — в том же самом заведении, где он встретил свою жертву. При нём находился и похищенный рюкзак.

Свою вину в разбойном нападении он не признал. По его словам, мотивом преступления было не желание поживиться, а, якобы, стремление наказать случайного знакомого за нанесённые оскорбления. Приговор был обжалован в апелляции, однако судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила его в силе.