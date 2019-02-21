Житель Орла надел куртку под куртку, чтобы обмануть охрану магазина
21.02.2019
Таким образом 37-летний орловчанин пытался похитить товар.
Инцидент произошёл в Заводском районе города в торговом центре. Покупатель долго гулял по магазину верхней одежды. Затем он надел зимнюю куртку и накинул сверху свой пуховик.
Однако продавцы заметили его махинации и сообщили правоохранителям. На выходе из ТЦ орловчанина задержали сотрудники Росгвардии. Затем его передали полицейским.
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