Житель Орла надел куртку под куртку, чтобы обмануть охрану магазина

Таким образом 37-летний орловчанин пытался похитить товар.

Инцидент произошёл в Заводском районе города в торговом центре. Покупатель долго гулял по магазину верхней одежды. Затем он надел зимнюю куртку и накинул сверху свой пуховик.

Однако продавцы заметили его махинации и сообщили правоохранителям. На выходе из ТЦ орловчанина задержали сотрудники Росгвардии. Затем его передали полицейским.